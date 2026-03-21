Piloto queda atrapado dentro de cabina tras fuerte accidente (video)

El piloto quedó atrapado en la cabina del camión tras el choque.
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Esta mañana del 21 de marzo, un camión que transportaba piedrín chocó contra un vehículo particular cuando manejaban sobre la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate, el Progreso.
Por el impacto, el conductor del camión quedó atrapado entre los escombros del vidrio frontal y la estructura de la cabina.
Bomberos Municipales Departamentales acudieron a rescatarlo; mientras la emergencia el carril derecho hacia el sur permaneció obstruido.
Mira:
Autoridades identificaron al piloto como Lázaro Solís, de 52 años, quien fue trasladado al Hospital Nacional de Guastatoya, por las heridas y golpes que presentó por el hecho.