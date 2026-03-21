Hombres abandonan "una bolsa" por huir de las autoridades

Al darse cuenta que iban a ser interceptados por las autoridades, iniciaron a correr.
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En la 4a. avenida y 6a. calle, de la Colonia San Felipe, ubicada en la zona 3 de Escuintla, un grupo de hombres huyeron dejando abandonada una bolsa con droga.
Cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala se acercaron, los sospechosos iniciaron a correr e inicio una persecución.
Sin embargo, no se logró la captura, pero sí se recuperó el cargamento abandonado por los sujetos.
Las autoridades informaron que dentro de la bolsa se transportaba 82 "colmillos" con cocaína, 153 bolsa pequeñas con marihuana y 174 envoltorios de piedras de crack.