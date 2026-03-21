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Hombres abandonan "una bolsa" por huir de las autoridades

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de marzo de 2026, 09:57
Los ilícitos fueron abandonados en la calle mientras los sujetos intentaban huir. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Los ilícitos fueron abandonados en la calle mientras los sujetos intentaban huir. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Al darse cuenta que iban a ser interceptados por las autoridades, iniciaron a correr.

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En la 4a. avenida y 6a. calle, de la Colonia San Felipe, ubicada en la zona 3 de Escuintla, un grupo de hombres huyeron dejando abandonada una bolsa con droga.

Cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala se acercaron, los sospechosos iniciaron a correr e inicio una persecución.

Sin embargo, no se logró la captura, pero sí se recuperó el cargamento abandonado por los sujetos.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Las autoridades informaron que dentro de la bolsa se transportaba 82 "colmillos" con cocaína, 153 bolsa pequeñas con marihuana y 174 envoltorios de piedras de crack.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

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