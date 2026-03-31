Piloto Ian Rodríguez está en Italia para sus prácticas con BMW

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El piloto guatemalteco, Ian Rodríguez, se encuentra en Italia, netamente en el autódromo de Vallelunga, ubicado a 30 kilómetros de Roma, para realizar su segundo test al mando del BMW M4 del equipo Nova Race-FAEMS, con el cual, competirá en el Campeonato de Gran Turismo Italiano 2026, en la modalidad de Sprint, corriendo en la categoría GT3.

ADEMÁS: Piloto guatemalteco Ian Rodríguez correrá con BMW en el Campeonato Italiano

La primera carrera de la temporada 2026, se realizará del 24 al 26 de abril próximo, en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, conocido como Circuito de Imola, el cual, es un emblemático trazado de 4.909 kilómetros, situado en la localidad norteña, Emilia-Romaña. Famoso por su sentido antihorario y diseño clásico, es un reto técnico con curvas rápidas y desniveles, sede histórica de la Fórmula 1.

La obtención del Campeonato GT Open Europe 2025, le valió a Rodríguez, para ser contactado por BMW, para correr esta temporada en el certamen de automovilismo del país de la bota. Este año, el guatemalteco compartirá el volante del M4 con el piloto italiano, Giuseppe Forenzi, joven corredor, quien ha desarrollado toda su trayectoria en diferentes seriales en Europa.

"Gracias a Dios ya estamos en Italia. En esta semana tendremos nuestro segundo test al mando del BMW, junto al equipo, hemos estado trabajando muchísimo, en base a como nos fue en las primeras pruebas, y qué hacer para mejorar en estas jornadas que se vienen", comentó Rodríguez.

El guatemalteco, Ian Rodríguez, realizará sus prácticas en el circuito de Vallelunga, el cual está homologado por la Fórmula 1. (Foto: Ian Rodríguez).

Algunos de los teams que correrán en el certamen italiano de Gran Turismo, son: BMW, Lamborghini, Mercedes AMG, y Audi. El campeonato estará integrado por cuatro fechas, Imola (del 24 al 26 de abril), Vallelunga (22 al 24 de mayo), Mugello (24 al 26 de julio), y Monza (9 al 11 de octubre).

"El BMW es un auto de primer nivel, de otro mundo, completamente diferente al carro del año pasado. Este vehículo tiene mucha más electrónica, y más aerodinámica, se vienen muchas horas de trabajo intenso para conocer y manejar perfectamente el carro", agregó el guatemalteco.

Esta jornada semanal será de doble conocimiento para Rodríguez, ya que, además de pulir detalles con su equipo, aprenderá mucho de la pista, ya que, en Vallelunga se realizará la segunda fecha del certamen 2026, y sin duda, Ian, llegará con mayor conocimiento para enfrentar ese Gran Premio.

"Esta semana es de mucho entrenamiento y conocimiento, porque practicaré en Vallelunga, un circuito homologado por la Fórmula 1. La pista es muy técnica, y tras su renovación, se ha convertido en una de los autódromos más modernos de Italia", comentó Ian.