Piloto rebasa en ruta y termina baleado por otro conductor

Automovilista le disparó en carretera al Atlántico a un piloto de un camión tras rebasar.
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Un piloto de un camión resultó herido de bala mientras se conducía en la ruta que conduce a Puerto Barrios, Izabal. El incidente se registró en el kilómetro 122 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del caserío Barranca Seca.
De acuerdo con Joel Pérez, de los Bomberos Voluntarios, el conductor fue identificado como Luis Ixcayau, de 59 años, quien presentaba la herida de arma de fuego en la pierna izquierda.
Según los relatos que compartió la víctima del ataque, al encontrar una fila de vehículos en el tramo, decidió rebasar, lo que habría provocado la molestia del conductor de un automóvil, quien presuntamente respondió disparando y uno de estos proyectiles lo impactó.
Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, Ixcayau fue trasladado a la Emergencia del Seguro Social para su atención médica. Mientras tanto, las autoridades investigan lo ocurrido para dar con el responsable.