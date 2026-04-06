Pizote es sorprendido a la caza de una tarántula (video)

Un pizote fue sorprendido mientras cazaba una tarántula en pleno Parque Nacional Tikal.
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El ejemplar se encontraba en el sitio arqueológico buscando comida cuando captó a su presa y de inmediato la atacó.
El inusual momento fue captado y publicado en la cuenta oficial de la agencia de servicios turísticos "Daniel's Tours".
Tras tomarla de la pared de piedra de uno de los templos, el animal arrastra y presiona con sus uñas al arácnido hasta poder consumirlo.
Este comportamiento de la naturaleza demuestra parte de la dieta de los pizotes.
Pizote
También conocido como coatí de nariz blanca habita en la selva petenera, así como el sector meridional de Norteamérica, Centroamérica y el extremo noroeste de Colombia, en zonas boscosas (bosque seco y húmedo) de América en cualquier altitud, desde el nivel del mar hasta 3500 m s.n.m., desde el sureste de Arizona y Nuevo México hasta Ecuador.
Es omnívoro, consume pequeños vertebrados, frutos, carroña, insectos y huevos. trepa los árboles con facilidad, utilizando la cola para equilibrarse, pero es más frecuente que busquen alimento en el suelo.
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