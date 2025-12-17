Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Quiénes aplican para el "bono extraordinario" del IGSS?

  • Por Jessica González
17 de diciembre de 2025, 12:26
El bono será depositado este mes de diciembre. (Foto: archivo/Soy502)

El bono será depositado este mes de diciembre. (Foto: archivo/Soy502)

Los pensionados del IGSS recibirán un bono único este fin de año.

EN CONTEXTO: ¡Atención! El IGSS otorgará un "bono extraordinario" a sus pensionados

A través de un comunicado, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), informó que este fin de año otorgará un bono extraordinario único de Q 1,000.00 a sus pensionados.

Muchos guatemaltecos se preguntan quiénes aplican a este bono único.

Pues bien, el IGSS informó que aplica para quienes cuenten con pensión en curso de pago a diciembre 2025, de los siguientes programas:

  • Por causa de muerte accidental.
  • Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
  • Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.

El bono será acreditado en diciembre de 2025, conforme al tipo de pensión y normativa vigente.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar