¿Quiénes aplican para el "bono extraordinario" del IGSS?

Los pensionados del IGSS recibirán un bono único este fin de año.
EN CONTEXTO: ¡Atención! El IGSS otorgará un "bono extraordinario" a sus pensionados
A través de un comunicado, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), informó que este fin de año otorgará un bono extraordinario único de Q 1,000.00 a sus pensionados.
Muchos guatemaltecos se preguntan quiénes aplican a este bono único.
Pues bien, el IGSS informó que aplica para quienes cuenten con pensión en curso de pago a diciembre 2025, de los siguientes programas:
- Por causa de muerte accidental.
- Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
- Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.
El bono será acreditado en diciembre de 2025, conforme al tipo de pensión y normativa vigente.