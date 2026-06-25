PNC plantea cambios en leyes para combatir estructuras criminales

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La PNC busca reformar leyes en el Congreso para frenar la delincuencia y eviten la pronta liberación de los criminales reincidentes.

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Las bandas dedicadas a cometer asaltos en motocicletas cambian de horarios, modifican sus rutas y evitan los lugares donde detectan mayor presencia policial.

Esa dinámica ha obligado a la Policía Nacional Civil (PNC) a ajustar constantemente sus operativos para intentar adelantarse a los delincuentes.

Así lo explicó el subdirector de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto, durante una citación en el Congreso donde expusieron las acciones que actualmente desarrollan para combatir este tipo de delitos y los cambios legislativos que consideran necesarios para fortalecer ese trabajo.

A pesar de la desarticulación de varias bandas criminales, las autoridades admiten que la percepción de inseguridad ciudadana sigue siendo un gran desafío dice la PNC. (Foto: Archivo/Soy502)

La PNC informó que también trabaja de forma coordinada con el Ejército de Guatemala, especialmente en sectores donde, además de robos, se registran hechos relacionados con sicariato y otros delitos de alto impacto.

A estas acciones se suman operativos con municipalidades y el uso de cámaras de vigilancia para dar seguimiento a las investigaciones.

Percepción de inseguridad

Aunque las autoridades aseguraron que estas estrategias han permitido disminuir algunos hechos delictivos y desarticular grupos dedicados al robo de motocicletas, mencionaron que la percepción de inseguridad entre la población sigue siendo un desafío.

Según Jacinto, esa sensación se mantiene porque en muchos casos las personas capturadas recuperan su libertad poco tiempo después y vuelven a cometer delitos dando la impresión a la población de que los esfuerzos policiales no son suficientes.

Cambios legislativos

Las autoridades consideraron la necesidad de revisar las penas por robo y hurto de motocicletas y vehículos, limitar el acceso a medidas sustitutivas para personas reincidentes y endurecer las sanciones por la portación de armas ilegales.

"Lo que se necesitaría es un poco más de certeza en la aplicación de la ley. Por supuesto habría que modificar ciertas normativas para que el delincuente sepa que se está cometiendo un hecho delictivo y se le va a aplicar una pena o un castigo", indicó Jacinto.

Las autoridades proponen limitar las medidas sustitutivas para criminales reincidentes y endurecer los castigos por portación de armas ilegales. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, plantearon analizar reformas para atender otros problemas que, según indicaron, favorecen la actividad criminal, como el uso reiterado de inmuebles para la venta de drogas o el desmantelamiento de motocicletas robadas.

Importancia de la denuncia ciudadana

Por su parte la comisaria de la PNC, Diana Ramos, enfatizó que la denuncia ciudadana continúa siendo una de las herramientas más importantes para combatir a estas estructuras.

"El tema es que si dejan de denunciar, le dejan el espacio a la criminalidad para que se apodere de la paz de la sociedad. Para nosotros la denuncia nos hace exigirnos en seguir implementando acciones", expresó.

Además, señaló que buena parte de las investigaciones y allanamientos han iniciado por la información proporcionada por vecinos y comerciantes.

Nelson Pichiyá de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) explicó que actualmente existen mecanismos para denunciar de forma anónima o con reserva de identidad.

Por aparte, mencionó que la PNC cuenta con Crime Stoppers al 37641561 y el 1561 donde la ciudadanía puede enviar información, fotografías o videos sin revelar su identidad.

Pichiyá aseguró que, una vez recibida la información, la DEIC aplica un protocolo de actuación que incluye:

Resguardar la identidad de quien proporciona la información

Verificar y documentar los datos recibidos mediante equipos de investigación

Trasladar el caso al Ministerio Público cuando la información ha sido corroborada

La citación fue presidida por el diputado Ronald Portillo quien mencionó estará gestionando la información dada por las autoridades para luego presentar las propuestas a la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso.