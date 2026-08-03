Poeta Julio Serrano lanza libro para reunir fondos para una operación

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El poeta Julio Serrano fue diagnosticado con un tumor cerebral por ello, las ventas de su nuevo libro, servirán para recaudar fondos para su operación.

El escritor guatemalteco reveló que desde hace unos meses atraviesa un duro momento, tras enterarse de su padecimiento. "Hoy les vengo a contar cómo una novedad literaria puede salvar una vida: la mía", inició en una conversación.

Julio Serrano busca apoyo para su operaci´ón. (Foto: Redes Sociales)

"...En mayo de 2026 fui diagnosticado con un tumor en el cerebro, luego de distintas opiniones y un recorrido de estudios y de médicos decidimos que ¡hay que sacarlo!".

"Este proceso podría ser una forma de transformación poética, literaria para convertir este camino en una creación colectiva, por ello les presento mi nuevo libro, una especie de novela y ensayo de cómo se transforma la vida en estos extraños momentos en que todo parece que se acaba", dijo.

El libro de Julio Serrano se llama "Avistamientos" y se imprime en una edición especial de pasta dura. "Son 500 ejemplares numerados y firmados".

Foto: Julio Serrano.

¿Cuál es el costo y cómo obtener "Avistamientos"?

Tiene un costo de Q300, los cuales cubrirán los gastos médicos. "Con el libro tendrán una pieza que simboliza el gesto de salvarle la vida a un poeta", dijo.

La preventa ya está disponible, para adquirirlo debes ingresar a la página oficial de Librería SOPHOS, ingresa aquí.

¿Qué clase de tumor tiene el poeta guatemalteco?

Julio Serrano tiene un ependimoma en el cuarto ventrículo, un tumor poco frecuente que surge de las células que recubren los ventrículos.

Se localiza en la fosa posterior y causa síntomas de presión intracraneal, nace en el revestimiento, cerca del cerebelo y el tronco encefálico. Se cataloga por grados (de II a III según la agresividad y características celulares).

Foto: Redes Sociales.

Acerca de "Avistamientos", el libro de Julio Serrano

"Es un relato sobre cierta forma de final, digamos, el fin del mundo, una novela breve que nació de la poesía, pero con la voz de la literatura infantil, aunque también anhela ser un ensayo sobre las fuerzas de la naturaleza y el paso del tiempo. Literalmente, es una utopía sobre las cosas que acaban y las posibilidades de los inicios", explica.

Ilustrada por el uruguayo Jorge "Perico" Carvajal, es un lugar para visitar en estos tiempos de incertidumbre que, ojalá, también sean de esperanza. Algo nos susurra al corazón la posibilidad de estar viviendo un tiempo final; ¿por qué no habríamos de cantarle una utopía?

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