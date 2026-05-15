Los cinco puntos que resaltó Consuelo Porras en su discurso para despedirse del MP

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La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras, destacó cinco logros de su gestión al frente de la persecución penal en los 8 años al frente de dicha institución.

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La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, aseguró que deja una institución "más fuerte, moderna y cercana a la ciudadanía", al presentar su último informe de rendición de cuentas tras ocho años al frente de la persecución penal en Guatemala.

Durante su discurso, Porras destacó cinco principales logros de su administración, los cuales calificó como "resultados reales, comprobables, medibles y verificables".

1. Cobertura nacional y fortalecimiento institucional

Porras recordó que en 2018 el MP tenía presencia únicamente en 64 municipios y enfrentaba limitaciones para responder a las demandas ciudadanas.

Según indicó, durante sus dos períodos se impulsó una "transformación estructural y modernización institucional sin precedentes", logrando ampliar la cobertura a los 340 municipios del país.

Además, destacó el fortalecimiento de fiscalías especializadas, la ampliación de agencias fiscales estratégicas y la certificación de todas las dependencias del MP para prestar servicios a nivel nacional. "La transformación institucional quedó plenamente consolidada en estos ocho años. Son hechos y no palabras", afirmó.

Recorrido por la Dirección de Análisis Criminal (DAC) una de las unidades fortalecidas, según datos del MP. (Foto: MP/Soy5023)

2. Resolución de expedientes y reducción de mora fiscal

La Fiscal General aseguró que uno de los principales retos encontrados al asumir funciones fue la existencia de más de 1 millón 266 mil casos sin atención ni resolución.

De acuerdo con Porras, el MP logró resolver el 99.98% de esa mora fiscal heredada y alcanzó una resolución del 98% de los aproximadamente 3 millones 694 mil casos ingresados durante sus ocho años de gestión.

"Estas cifras no son únicamente estadísticas, son evidencia del compromiso institucional con la eficiencia, la responsabilidad y el acceso a la justicia", expresó.

3. Modernización tecnológica y digitalización

Otro de los puntos resaltados por Porras fue la implementación de herramientas tecnológicas para agilizar la persecución penal y la atención ciudadana.

Entre ellas mencionó el sistema ASTREA, plataformas digitales de denuncia, sistemas de gestión digital y la digitalización de expedientes, los cuales —según afirmó— han permitido fortalecer las capacidades operativas de las fiscalías y brindar respuestas "más ágiles, ordenadas y efectivas".

Además, sostuvo que estos mecanismos permitieron acercar la justicia a la población y reducir la brecha histórica de acceso a la justicia.

#AstreaMP es más que un sistema de gestión de expedientes ⚙️⚖️



Próximamente pic.twitter.com/LunasiVlyZ — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 12, 2021

4. Modelos de atención a grupos vulnerables

Porras también destacó la creación de modelos especializados dirigidos a grupos vulnerables, como niños, mujeres, adolescentes en conflicto con la ley penal y migrantes.

Según explicó, estos modelos buscan brindar una atención "más humana, cercana y eficiente", mediante mecanismos de coordinación interinstitucional y atención integral permanente, especialmente en casos de alta sensibilidad social.

La Fiscal General aseguró que estos cambios representan una transformación estructural en la forma de atender a las víctimas del delito.

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5. Infraestructura y construcción de la Torre 3

Como parte de los proyectos que dejará encaminados, Porras destacó los avances en la construcción de la Torre 3 del edificio central del MP.

La funcionaria afirmó que este proyecto simboliza el crecimiento, modernización y fortalecimiento institucional del ente investigador y permitirá centralizar servicios y mejorar las condiciones laborales del personal fiscal, técnico y administrativo.

Diseño de la Torre 3, contigua al edificio del MP existente. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

"Nos intentaron desacreditar"

En la parte final de su discurso, Porras aseguró que durante sus ocho años de gestión enfrentó "presiones", "señalamientos" y "narrativas desinformadoras", aunque sostuvo que la institución se mantuvo firme y actuó "con apego a la ley".

"Nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar, intentaron demeritar el trabajo", expresó, al tiempo que afirmó que el MP continuará siendo una institución "fuerte y firme".