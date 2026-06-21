¡Prenden en llamas! Poste y árboles se incendian en zona 16 (video)

El siniestro ha afectado el tránsito y la energía eléctrica en el sector.
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Un incendio se registra en un poste y árboles ubicados en el bulevar Austriaco y 34 calle, en la zona 16 de la ciudad capital.
Por causas que se desconocen, el transformador prendió en llamas y el fuego se propagó a su alrededor.
La energía eléctrica y el tránsito en el sector se han visto afectados, según se observa en un video compartido por Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Debido a este suceso, se ha coordinado con Bomberos Municipales, la empresa eléctrica y con la Policía Nacional Civil (PNC) para controlar la situación.