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¡Prenden en llamas! Poste y árboles se incendian en zona 16 (video)

  • Por Geber Osorio
20 de junio de 2026, 20:15
Ciudad de Guatemala
Un transformado habría provocado el incendio. (Foto: Captura de video)

Un transformado habría provocado el incendio. (Foto: Captura de video)

El siniestro ha afectado el tránsito y la energía eléctrica en el sector.

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Un incendio se registra en un poste y árboles ubicados en el bulevar Austriaco y 34 calle, en la zona 16 de la ciudad capital.

Por causas que se desconocen, el transformador prendió en llamas y el fuego se propagó a su alrededor.

La energía eléctrica y el tránsito en el sector se han visto afectados, según se observa en un video compartido por Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Debido a este suceso, se ha coordinado con Bomberos Municipales, la empresa eléctrica y con la Policía Nacional Civil (PNC) para controlar la situación.

Mira aquí el video:

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