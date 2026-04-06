Fiscal: Comisión de Postulación inicia jornadas de entrevistas a aspirantes

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Durante cuatro días, los comisionados de la Postuladora para Fiscal General escucharán a los 49 aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), que continúan en el proceso de postulación respectivo.

A partir de este lunes 6 de abril, la Comisión de Postulación que integrará la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), iniciará la serie de entrevistas con los 49 aspirantes a dirigir la persecución penal en el país, período 2026-2030.

Las entrevistas se desarrollarán durante cuatro días que arrancan hoy y se extenderán el martes 7, jueves 9 y viernes 10 de abril, desde las 9:00 horas. Sólo el primer día se escuchará a 13 postulantes y los restantes a 12.

Durante su participación cada postulante contará con un máximo de 30 minutos, 3 minutos para responder los cuestionamientos formulados por los comisionados y 5 para exponer su plan de trabajo.

Las jornadas

En esta primera jornada, los comisionados escucharán a los primeros 13 postulantes, entre los que destacan los aspirantes Gabriel Estuardo García Luna y Henry Alejandro Elías Wilson, quienes integraron la nómina de seis candidatos que fue presentada al expresidente Alejandro Giammattei, en el 2022.

Además, también sobresale el nombre de la abogada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Gladys Verónica Ponce Mejicanos, que figuró en la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), en el proceso de postulación de 2018.

El martes 7, el pleno de comisionados entrevistará al segundo grupo de 12 aspirantes, resaltando en este los postulantes Néctor Guilebaldo de León Ramírez, quien integró la nómina de seis candidatos en el 2022, el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo, y la abogada Brenda Dery Muñoz Sánchez, que en el 2018 no sólo punteo con mejor nota según la tabla de gradación en el proceso de postulación de Fiscal General, sino que fue incluida en lista de seis candidatos que fue presentada al expresidente Jimmy Morales.

Para el jueves 9, el turno le corresponde a la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, que busca su tercer período al frente de la investigación penal en el país.

Este mismo día, también responderá los cuestionamientos efectuados por la Comisión el aspirante Oscar Miguel Dávila Mejicanos, ex comisionado contra la corrupción del expresidente Giammattei, y el postulante Walter Paulino Jiménez Texaj, exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Y, el viernes 10, resalta la participación del actual secretario contra la corrupción del MP Miguel Estuardo Ávila Vásquez, así como del actual ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval, y el Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pinetta.

Los entrevistados

Durante los cuatro días de entrevistas, los comisionados escucharán a los 49 postulantes que continúan en el proceso de postulación para Fiscal General y Jefe del MP, los cuales quedaron distribuidos según el orden del expediente presentado, siendo este:

Lunes 6

Expediente 001, Mynor Francisco Hernández Castillo

Expediente 002, Walfred Orlando Rodríguez Tórtola

Expediente 003, Juan Luis Polanco Santizo

Expediente 004, Walter Brenner Vásquez Gómez

Expediente 005, Gabriel Estuardo García Luna

Expediente 006, Henry Alejandro Elías Wilson

Expediente 007, Brenner Israel Ronaldo López de León

Expediente 008, Marco Antonio Cortéz Sis

Expediente 009, Edgar Miguel Morales Santos

Expediente 010, Maynor Eduardo González Méndez

Expediente 014, Zoila Tatiana Morales Valdizón

Expediente 015, Gladys Verónica Ponce Mejicanos

Expediente 016, Paolo Rubén Similox Valiente

Martes 7

Expediente 017, Néctor Guilebaldo de León Ramírez

Expediente 018, Carlos Alberto García Alvarado

Expediente 019, Sully Claudet Merlos Moya

Expediente 020, Shayne Ochaeta Argueta

Expediente 021, Ana Karina Méndez Vielman

Expediente 022, José Manuel Quinto Martínez

Expediente 023, Abdi Ariel Guerra Guzmán

Expediente 024, Carlos Humberto Rivera Carrillo

Expediente 025, Wilber Gerardo Enríquez Jocol

Expediente 026, Liseth Gramajo Trampe

Expediente 027, Lissy Cristina Guerra Aguirre

Expediente 028, Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina

Jueves 9

Expediente 029, Raúl Estuardo López Rodríguez

Expediente 030, Amilcar Enrique Colindres Hernández

Expediente 031, Esteban Emanuel Celada Flores

Expediente 033, Erick Osberto López Orozco

Expediente 034 Sandra Elizabeth Acan Guerrero

Expediente 035, María Consuelo Porras Argueta

Expediente 036, Oscar Miguel Dávila Mejicanos

Expediente 037, Roberto Manuel Ángel Flores Rivera

Expediente 038, Nicolás Cuxil Güitz

Expediente 039, César Augusto Ávila Aparicio

Expediente 040, Hugo Alfredo Bautista del Cid

Expediente 041, Walter Paulino Jiménez Texaj

Viernes 10

Expediente 043, Ronalth Iván Ochaet Argueta

Expediente 044, Mario René Espinoza Palacios

Expediente 045, Silvia Lucrecia Villalta Martínez

Expediente 047, Julio César Rivera Clavería

Expediente 048, César Isaac Payés Reyes

Expediente 050, Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán

Expediente 054, Miguel Estuardo Ávila Vásquez

Expediente 055, Tomás Ramírez López

Expediente 056, Marco Antonio Villeda Sandoval

Expediente 057, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos

Expediente 058, Ricardo Anibal Guzmán Loyo

Expediente 059, Julio Roberto Saavedra Pinetta