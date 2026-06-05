El joven de 19 años que iba a visitar a su novia pero nunca llegó

La novia llegó al lugar de la escena y fue quien reconoció su cuerpo.
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Una veladora y un vaso con agua fueron colocados junto al cuerpo de Cristian Arana, de 19 años, motociclista que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 62 de la ruta Interamericana.
De acuerdo con testigos, el joven se dirigía a visitar a su novia cuando fue embestido por un vehículo pesado y el impacto le provocó heridas de extrema gravedad, por lo que quedó sin vida sobre el asfalto.
Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para brindarle asistencia; sin embargo, al evaluarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Llegó la novia
El conductor del camión involucrado continuó su marcha tras el hecho, según el reporte preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC).
La escena se tornó conmovedora con la llegada de la novia de Arana, quien entre lágrimas se acercó al cuerpo y lamentó los hechos.
Arana viajaba acompañado de amigos en motocicleta, quienes presenciaron el hecho, información que será vital para dar con el responsable, señaló la PNC.