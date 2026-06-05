Captan a motorista poniéndose en riesgo en ruta al Pacífico (Video)

Autoridades de Villa Nueva indicaron que varios motoristas realizan este tipo de maniobras.
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La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva compartió en redes sociales un video en el que evidencian una maniobra peligrosa por parte de un motorista.
El hecho se registró en la vía de la CA-9 e indicaron que es una acción concurrente por motoristas.
Según el reglamento de tránsito, la multa impuesta para quienes circulan contra la vía es de Q200. Sin embargo, tras los cambios impuestos en esta ruta, las autoridades de tránsito de esta jurisdicción no pueden imponer estas sanciones, lo cual incrementa acciones que afectan el tránsito.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución y seguir las normas de tránsito para no poner en riesgo la vida de los conductores y la de otros usuarios de vía pública.