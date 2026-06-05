Ataque armado deja un herido esta tarde en Chinautla

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La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial tras sufrir múltiples heridas de bala.

Un incidente armado se perpetró la tarde de este viernes 5 de junio, en el sector conocido como El Encinal de Tierra Nueva I, en Chinautla.

Vecinos del sector fueron alertados luego de que se escucharan disparos, por lo que dieron aviso a los Bomberos Municipales de la localidad.

Los socorristas indicaron que al arribar al lugar de los hechos, localizaron a un hombre herido sobre la cinta asfáltica, en donde le brindaron atención prehospitalaria.

Desconocidos huyeron luego de herir a un hombre tras dispararle. (Foto: Bomberos Municipales de Chinautla)

Debido a la gravedad de las heridas que sufrió la víctima, fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y por el momento no ha sido identificada.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que ha dejado a una persona con múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha resguardado la escena del ataque, para realizar las diligencias correspondientes.