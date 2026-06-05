Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Ataque armado deja un herido esta tarde en Chinautla

  • Por Geber Osorio
05 de junio de 2026, 13:34
Vecinos del sector fueron alarmados tras escuchar varios disparos. (Foto: Bomberos Municipales de Chinautla)

Vecinos del sector fueron alarmados tras escuchar varios disparos. (Foto: Bomberos Municipales de Chinautla)

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial tras sufrir múltiples heridas de bala.

OTRAS NOTICIAS: ¡Alerta! Salud reporta más de 6 mil casos de sarampión, 20 víctimas han muerto

Un incidente armado se perpetró la tarde de este viernes 5 de junio, en el sector conocido como El Encinal de Tierra Nueva I, en Chinautla.

Vecinos del sector fueron alertados luego de que se escucharan disparos, por lo que dieron aviso a los Bomberos Municipales de la localidad.

Los socorristas indicaron que al arribar al lugar de los hechos, localizaron a un hombre herido sobre la cinta asfáltica, en donde le brindaron atención prehospitalaria.

Desconocidos huyeron luego de herir a un hombre tras dispararle. (Foto: Bomberos Municipales de Chinautla)
Desconocidos huyeron luego de herir a un hombre tras dispararle. (Foto: Bomberos Municipales de Chinautla)

Debido a la gravedad de las heridas que sufrió la víctima, fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y por el momento no ha sido identificada.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que ha dejado a una persona con múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha resguardado la escena del ataque, para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades resguardaron la escena en donde quedaron varios casquillos de bala. (Foto: Bomberos Municipales de Chinautla)
Las autoridades resguardaron la escena en donde quedaron varios casquillos de bala. (Foto: Bomberos Municipales de Chinautla)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar