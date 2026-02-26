Postuladora para elegir Fiscal General se reunirá para conocer amparos ante la CC

-

La Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público se reunirá esta tarde.

Ante la Corte de Constitucionalidad (CC) se han presentado varios amparos relacionados con la tabla de gradación que aprobó la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), es por ello que los comisionados acordaron reunirse este 26 de febrero.

La CC solicitó a la Postuladora un informe por lo que la reunión quedó a las 17:00 horas y será extraordinaria.

Convocatoria a sesión de la Postuladora. (Foto: Comisión de Postulación MP)

Los amparos

El abogado Edgar Ortiz, exmiembro de la Comisión de Postulación para Tribunal Supremo Electoral (TSE), explica que la acción presentada es contra el "umbral que establecieron de 75 y la tabla de gradación".

Ortiz dijo que la acción se debe a que la Postuladora decidió otorgar 50 puntos de 100, a los años de ejercicio profesional, sin embargo, para llegar a la línea de corte de 75, es necesario tener al menos 25 años de experiencia.

Explicó que, en términos prácticos, esta es una discriminación de edad, pues uno de los requisitos constitucionales estipula que para optar al cargo de Fiscal General se debe contar con 10 años de ejercicio profesional.

"La Constitución establece como requisito mínimo 10 años de ejercicio profesional y la Comisión acaba de modificarlo porque ha subido los años de ejercicio profesional para ser Fiscal General", explicó.

Agregó que dicha modificación vulnera el artículo 51 de la Constitución y el 4 de este mismo cuerpo legal al dar un trato desigual a quienes se postulan para liderar la investigación penal en el país.

Con ello, lamentó que la Comisión deje fuere al proceso a los profesionales que tienen mérito de experiencia, profesional y de proyección, pero que no tienen la edad no puede obtener un mayor puntaje.