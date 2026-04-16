Trece comisionados otorgan 92.33 puntos a expediente de Consuelo Porras

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Comisión de Postulación en pleno ratifica con 13 votos calificación de expediente de la actual Fiscal General y Jefe del MP, Consuelo Porras.

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Por mayoría, el pleno de la Comisión de Postulación para Fiscal General, ratificó la ponderación de 92.33 puntos a favor de la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta.

En la votación respectiva, sólo dos comisionados decidieron abstenerse de votar, siendo éstos el decano de la Universidad Mariano Gálvez (UMG), Luis Ruano, y la secretaria de la Comisión, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Patricia Gámez.

En su razonamiento de voto, Gámez adujo que no había votado para la ratificación de dicha ponderación, pues considerada que la evaluación de estudios relacionados a méritos académicos no cumplía con los requerimientos expresados por la Postuladora.

Esto debido a que, la tesis doctoral del grado académico de doctorado en derecho presentado por la aspirante había sido cuestionado.

El expediente de la actual Fiscal General, Consuelo Porras es examinado, previo al otorgarle 92.33 puntos. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/vMtTTUzQtB — Cristobal Veliz (@cristoveliz) April 16, 2026

El resto de comisionados votó a favor de la ratificación por lo que Porras Argueta se convierte en el sexto aspirante en obtener una nota superior a los 75 puntos establecidos en la línea de corte.

Además, junto a la aspirante Brenda Dery Muñoz Sánchez, Porras Argueta se coloca ente las dos postulantes con una ponderación mayor a los 90 puntos.

Reelección

Porras Argueta, además de ser la aspirante con la mejor nota al momento, también busca reelegirse por un período más al frente de la investigación penal en el país.

Junto a la actual Fiscal General, en el presente proceso de postulación, tres aspirantes no sólo vuelven a conforman la lista de candidatos elegibles por haber obtenido una nota superior a los 75 puntos, sino podrían integrar la nómina de candidatos a Fiscal General como sucedió en el 2022, siendo éstos: Gabriel Estuardo García Luna, Henry Alejandro Elías Wilson y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.

Evaluación

Al momento la Comisión de Postulación ha evaluado a 30 de los 48 aspirantes. De estos, seis aspirantes no sólo han superado la línea de corte de 75 puntos, sino que conforman la lista de candidatos elegibles que será utilizada durante la integración y votación de la nómina que será presentada al presidente de la República.

Los postulantes que lograron pasar los 75 puntos son: Gabriel Estuardo García Luna (86.21 puntos), Henry Alejandro Elías Wilson (76.85 puntos), Nector Guilebaldo de León Ramírez (79.69 puntos), José Manuel Quinto Martínez (79 puntos), Brenda Dery Muñoz Sánchez (90.86) y Consuelo Porras Argueta (92.33).