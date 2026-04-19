Árbol de grandes dimensiones se desploma y bloquea el paso en zona 12

La magnitud de las ramas del árbol derribado impide la circulación en la zona.
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En la 3a. avenida y 32a. calle de la colonia Santa Elisa, zona 12 capitalina, un árbol de gran tamaño cayó sobre la ruta.
Este accidente provocó daños en el cableado eléctrico y telefónico.
La Municipalidad de Guatemala ha coordinado la limpieza y retiro del árbol, pero Amílcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra, informa que la circulación del sector está bloqueada.