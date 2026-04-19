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Árbol de grandes dimensiones se desploma y bloquea el paso en zona 12

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de abril de 2026, 12:16
&nbsp;Tendido eléctrico y telefónico se ve afectado.&nbsp;(Foto: EMETRA)

 Tendido eléctrico y telefónico se ve afectado. (Foto: EMETRA)

La magnitud de las ramas del árbol derribado impide la circulación en la zona.

OTRAS NOTICIAS: Manifestantes bloquean el paso en el Periférico este domingo

En la 3a. avenida y 32a. calle de la colonia Santa Elisa, zona 12 capitalina, un árbol de gran tamaño cayó sobre la ruta.

Este accidente provocó daños en el cableado eléctrico y telefónico.

La Municipalidad de Guatemala ha coordinado la limpieza y retiro del árbol, pero Amílcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra, informa que la circulación del sector está bloqueada.

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