¡Precaución! Árbol cae sobre la ruta al Pacífico (video)

Brigadas de Provial brindan seguridad vial y realizan limpieza por caída de árbol en el km 37 de ruta al Pacífico [CA-9 Sur] jurisdicción de Palín, Escuintla. Obstruye el carril izquierdo hacia el norte.

¡Precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/oEzWaAdWgK