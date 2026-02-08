¡Precaución! Árbol cae sobre la ruta al Pacífico (video)

Un árbol de gran magnitud obstruye el paso tras derrumbarse sobre la vía.
Durante horas la madrugada del 8 de febrero, un árbol se desprendió del suelo, cayendo sobre la carretera, en el km. 37 de ruta al Pacífico.
El área afectada es en jurisdicción de Palín, Escuintla, en donde el carril izquierdo hacia el norte está obstruido por este hecho.
Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) coordina la seguridad y la limpieza del área; solicitan a los conductores conducir sobre la ruta con precaución.