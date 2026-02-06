¡Prepárate! Las bajas temperaturas seguirán este fin de semana

-

Si piensas salir, lleva tu abrigo, ya que se espera un fin de semana muy frío.

Durante este fin de semana, el frío seguirá presente en gran parte del país, especialmente en las noches y madrugadas, por lo que es vital abrigarse para evitar enfermedades respiratorias.

En la Meseta Central, incluida la Ciudad Capital, se esperan mañanas con neblina y días soleados, pero las temperaturas nocturnas se mantendrán bajas, sobre todo en los altiplanos central y occidental, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El viento del norte soplará de moderado a fuerte, mientras que en el norte, el Caribe y la Franja Transversal podrían registrarse lloviznas dispersas.

Por el contrario, en el Pacífico y los valles del oriente, predominará el ambiente cálido con poca nubosidad.

Se espera que las temperaturas máximas comiencen a subir ligeramente a partir del lunes 9 de febrero, cuando el viento frío del norte disminuya gradualmente.

En la época fría 2025-2026, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha atendido 188 emergencias, que han afectado principalmente a los departamentos de Izabal, Alta Verapaz y Guatemala.