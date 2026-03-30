Presentan amparo para frenar toma de posesión de los magistrados de la CC

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Presentan acción de amparo que busca que los magistrados de la CC designados por la USAC no tomen posesión de sus cargos este 14 de abril.

Una acción de amparo que pretende evitar la toma de posesión del magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC), designados por la Universidad de San Carlos (USAC), fue planteada este 30 de abril ante dicha institución.

La acción fue presentada contra la magistrada titular Julia Marisol Rivera Aguilar, y el magistrado suplente José Luis Aguirre Pumay, designados por el pleno de integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC.

De acuerdo al abogado interponente, Marco Vinicio Mejía Dávila, ambos togados incumplieron el plazo preceptuado en el artículo 160 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, al no renunciar de manera efectiva a los cargos desempeñados luego de haber sido nombrados por CSU, el pasado 16 de febrero.

Elección

La elección de Rivera Aguilar, como magistrada titular, y Aguirre Pumay, como magistrado suplente de la CC se dio luego de que el pleno del CSU efectuara la elección respectiva el pasado 16 de febrero.

Rivera Aguilar fue electa magistrada titular de la CC con voto favorable de 23 votos válidos de los 39 integrantes del CSU presentes, 10 votos más que la actual magistrada titular de la CC Leyla Lemus, quien compitió por un período más en el máximo órgano en materia constitucional.

Mientras que Aguirre Pumay alcanzó 24 votos, Guillermo Demetrio España 10, y José Alejandro Gutiérrez Dávila 2.

Confirmación

La designación de Rivera Aguilar, como magistrada titular, y Aguirre Pumay, como suplente quedó en firme por el Consejo Superior Universitario (CSU), el pasado 12 de marzo.

Esta decisión se dio luego de que el CSU rechazara una serie de impugnaciones que objetaban la elección efectuada el pasado 16 de febrero, a puerta cerrada, en el Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala.

Juramentación

Tras haber aprobado el Decreto 8-2026 de integración de la CC y el Decreto 10-2026 en que se convocó a prestar juramento de fidelidad a la Constitución, el pleno de diputados del Congreso de la República juramentó el pasado martes 24 de marzo a la CC, período 2026-2031.