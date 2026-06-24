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Linares-Beltranena impugna medida del TSE que prohibe ingreso de teléfonos y cámaras

  • Por Cristóbal Veliz
24 de junio de 2026, 15:03
Autoridades del TSE señalaron que la implementación de esta medida es parte de una estrategia integral de protección informática y seguridad institucional. (Foto Archivo/Soy502)

Autoridades del TSE señalaron que la implementación de esta medida es parte de una estrategia integral de protección informática y seguridad institucional. (Foto Archivo/Soy502)

El abogado y exdiputado Fernando Linares-Beltranena presentó una acción de inconstitucionalidad para revertir la restricción de ingresar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos al TSE.

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Una acción de inconstitucionalidad fue presentada para revertir la prohibición de ingresar teléfonos u otros dispositivos electrónicos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte del abogado y exdiputado Fernando Linares-Beltranena. 

Dicha acción de carácter genera total fue presentada ante la ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la circular presidencial del TSE 04-2026, en la cual se prohibe el ingreso a dichas instalaciones de cámaras fotográficas o de video, teléfonos celulares, relojes inteligentes, lentes con cámara integrada y cualquier otro dispositivo electrónico.

El abogado y exdiputado Fernando Linares Beltranena accionó legalmente contra disposición que prohibir ingreso de teléfonos celulares al TSE. (Foto: Archivo/Soy502)
El abogado y exdiputado Fernando Linares Beltranena accionó legalmente contra disposición que prohibir ingreso de teléfonos celulares al TSE. (Foto: Archivo/Soy502)

Es de señalar esta medida fue recomendada por Carlos Gil Morales, jefe de la Dirección de Seguridad Institucional del TSE.

Detalle de la medida

El pasado 25 de mayo, el magistrado vocal IV del TSE, Quelvin Jiménez, al referirse a la implementación de dicha medida, explicó que es parte de una estrategia integral de protección informática y seguridad institucional.

En su momento, también detalló que, a partir de su vigencia, quedó prohibido el ingreso de teléfonos celulares, memorias USB, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo de almacenamiento de datos a las instalaciones del TSE.

Además, dijo que el órgano electoral trabaja en la creación de una Dirección de Ciberseguridad, cuya estructura ya se encuentra avanzada.

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