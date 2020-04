Presentan iniciativa de ley para préstamos exprés y sin intereses

Diputados de la bancada Valor presentaron este jueves una iniciativa de ley con la que pretenden facilitar préstamos sin intereses, dirigido principalmente a comerciantes.

Estos préstamos serían facilitados por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por montos de entre 1 mil 500 y 2 mil 500 quetzales y podrían optar a ellos comerciantes de mercados, tiendas y abarroterías de barrio; así como vendedores ambulantes y micro agricultores.

Para optar a este beneficio se tendría que llenar un formulario y adjuntar una fotografía del Documento Personal de Identificación (DPI).

El trámite demoraría 24 horas y el dinero podría ser entregado a través de un intermediario, que podría ser una persona que se dedique a cualquier actividad comercial o mercantil. Estos intermediarios podrían cobrar una comisión de hasta 10 quetzales por transacción, aunque en la redacción de la iniciativa 5754 no queda claro si serían debitados al beneficiario o pagados por el CHN.

Estos préstamos no generaría intereses, pero tendrían que ser pagados en un lapso no mayor a 15 días. En caso de que las personas no cancelen la deuda, no podrán optar a un nuevo crédito y quedarían excluidas de todo programa social del Estado.

Para financiar este proyecto, la iniciativa contempla una ampliación presupuestaria de 1 mil millones de quetzales para el CHN para crear el Fondo de Otorgamiento de Créditos Sociales.

La propuesta aún debe ser sometida a consideración del pleno de diputados y requeriría del voto favorable de 107 legisladores para convertirse en realidad.