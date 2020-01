Irán revela sus próximas acciones tras atacar bases militares

Irán atacó en la madrugada de este miércoles dos bases aéreas iraquíes que albergan tropas estadounidenses.

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, ha informado en su cuenta oficial de Twitter que la "respuesta final" de su país al asesinato del general Qassem Soleimani por parte de EE.UU. consistirá en echar de la región a las tropas estadounidenses.

En su publicación, Rohaní destaca los méritos de Soleimani, explicando que "luchó heroicamente" contra los grupos terroristas "Estado Islámico, Al Nusrah, Al Qaeda y otros", y enfatizando que "si no fuera por su guerra contra el terrorismo, las capitales europeas estarían ahora en gran peligro".

General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now.

Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region. — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 8, 2020

"Nuestra respuesta final a su asesinato –concluye el mandatario iraní– será echar a todas las fuerzas de EE.UU. de la región", se lee en el mensaje.

Quasem Soleimani resultó muerto en un ataque con drones perpetrado por el ejército estadounidense el pasado viernes 3 de enero sobre el aeropuerto de Bagdad.

También fallecieron el líder del Hezbolá libanés, Muhammad al-Kawtharani, y el número dos de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis.

Como respuesta a esta ofensiva, Irán atacó en la madrugada de este miércoles dos bases aéreas iraquíes que albergan tropas estadounidenses, con 22 misiles balísticos.

