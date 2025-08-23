Manchester City sufre su primer traspié de la temporada en casa

-

Duro golpe para el Manchester City en su intento de recuperar la corona inglesa: en el primer partido de la temporada en casa perdió 2-0 frente al Tottenham, tras reincidir en los errores defensivos de la pasada campaña.

Tras la goleada 4-0 en su visita al Wolverhampton en la primera jornada y en el primer partido de la temporada en el Etihad Stadium, el City repitió los errores de la temporada anterior: escasa pegada ofensiva y errores atrás que cuestan goles.

Así ocurrió en la primera parte, donde tras una primera media hora bastante pobre de juego y la salida por lesión del lateral Rayan Aït-Nouri, uno de los fichajes del mercado de inicio de curso, los Spurs aprovecharon dos errores de la defensa local para colocarse por delante en el marcador.

Los goles

Primero fue el brasileño Richarlison, que superó por velocidad a los defensores locales, y su centro fue rematado a la red por Brennan Johnson (minuto 35).

El portero James Trafford, que volvió a ser titular en detrimento del brasileño Ederson, hipotecó las chances de su equipo justo antes del descanso, cuando los Spurs recuperaron la pelota tras una mala salida y el portugués Joao Palhinha anotó el segundo gol (45+2).

La entrada en la segunda parte de hombres como Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden o Rodri no cambió la dinámica del partido, con un City dominador, pero sin llevar peligro ante la portería del italiano Guglielmo Vicario.

Al contrario que al City, todo sonríe por ahora en la Premier League al Tottenham que suma puntuación perfecta.