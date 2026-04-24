Primera Ronda: Consuelo Porras vuelve a quedar fuera de nómina a Fiscal General

Los intengrantes de la Comisión de Postulación para jefe del MP reiniciaron las votaciones, tal y como lo ordenó la CC, y ahora eligen a los 6 aspirantes para ser Fiscal General.
EN VIVO: Postuladora empieza a definir lista de elegibles para nueva nómina
Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público y quien busca su reelección, durante la primera ronda de votación, quedó fuera al obtener 5 votos de los diez mínimos que requería para integrar la nómina final.
En esta oportunidad votaron por Consuelo Porras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las universidades de San Carlos de Guatemala y Panamericana y el representante del tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Guatemala.
En la ocasión anterior obtuvo seis votos, en la sesión de este viernes, votó en contra el decano de la Universidad Regional.
La CC ordenó a la Postuladora a repetir la nómina para tomar en cuenta a otros perfiles, principalmente aquellos jueces cuyos años de experiencia no fueron tomados en cuenta. En este sentido, se pretendía que el actual ministro de Gobernación, Marco Tulio Villeda, pudiera ser contemplado, pero tampoco logró los puntos durante esta segunda calificación.