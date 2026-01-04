Nicolás Maduro llega a Nueva York luego de ser capturado en Venezuela

El presidente de Venezuela fue escoltado por un fuerte continente de seguridad.
Luego de haber sido capturado la madrugada de este sábado en Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, llegaron a Nueva York, Estados Unidos.
Maduro y Flores llegaron a Nueva York en el avión militar Boeing 757 donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos.
Según medios internacionales, Maduro aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, donde agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.
Luego Maduro fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.
Durante la mañana de este sábado el presidente Donald Trump confirmó que el Ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación sudamericana.
Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró Trump.
"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", añadió el mandatario.