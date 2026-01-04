Nicolás Maduro llega a Nueva York luego de ser capturado en Venezuela

-

El presidente de Venezuela fue escoltado por un fuerte continente de seguridad.

Luego de haber sido capturado la madrugada de este sábado en Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, llegaron a Nueva York, Estados Unidos.

Maduro y Flores llegaron a Nueva York en el avión militar Boeing 757 donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos.

Según medios internacionales, Maduro aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, donde agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Maduro fue escoltado por un fuerte contingente de seguridad. (Foto: Redes sociales / Soy502)

Luego Maduro fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

BREAKING NEWS ️ Nicolas Maduro arrives in NYC after his flight from GITMO where he was taken immediately after his capture. pic.twitter.com/lowraNa1Ix — MAGA-MAFIA-MEDIA (@MAGA_MAFIA_) January 4, 2026

Durante la mañana de este sábado el presidente Donald Trump confirmó que el Ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación sudamericana.

ÚLTIMA HORA #NicolasMaduro desciende encapuchado del avión en el que ha sido transportado hasta EEUU. https://t.co/N96A0UdA2M pic.twitter.com/1J5QHvvAXG — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 3, 2026

Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró Trump.

#ATENCIÓN | Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense luego de que llegara en un avión a Nueva York, este sábado, tras su captura en #Venezuela. https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/K6ePiaCq6p — NTN24 (@NTN24) January 3, 2026

"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", añadió el mandatario.