Después de la tormenta podrían surgir los verdaderos problemas para Will Smith

Will Smith dejó la Academia, pero eso no hará que sus problemas desaparezcan. El actor podría perder una serie de papeles importantes a pesar de disculparse por atacar a Chris Rock y todavía podría enfrentar acciones legales.

OTRAS NOTICIAS: La renuncia de Will Smith de la Academia fue aceptada de inmediato

Este debería haber sido el año que puso a Will Smith de nuevo en la cima. Pronosticado para ganar el Óscar que se le había escapado dos veces antes, la estrella de Hollywood también tenía una serie de papeles de alto perfil en la mira. Pero el extraordinario ataque de Smith al presentador Chris Rock durante la ceremonia de premiación terminó con todo eso.

Aunque es poco probable que Smith de 53 años sea despojado de su estatuilla al Mejor Actor, su atractivo comercial para los productores se ha visto seriamente dañado.

El intérprete debía aparecer en una serie de películas importantes, incluidas "Bad Boys 4", "Bright 2" y "Apple's Emancipation", pero todos estos proyectos ahora son inciertos. La decisión de Apple sobre Emancipación, en la que Smith interpreta a un esclavo fugitivo, puede resultar crucial. El esperado filme, contendiente a los premios, estaba previsto que saliera a finales de este año.

El sábado, la estrella de cine Denzel Washington dijo: “Por alguna razón, el diablo se apoderó de él esa noche”. Y los cineastas pueden tardar mucho en olvidar sus acciones. La respuesta violenta del actor a la broma del comediante Chris Rock sobre la apariencia de su esposa, Jada Pinkett-Smith, probablemente también tenga un impacto continuo en la propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La renuncia de Smith vino con una disculpa abyecta. “La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público global en casa”, dijo el viernes por la noche. “Traicioné la confianza de la academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido", dijo en un comunicado.

Acciones legales

Pero esto no ha detenido la investigación de la academia sobre su conducta. También revisará su propio manejo del incidente. El ataque podría exponer a la Academia a acciones legales, según expertos en derecho laboral. En términos legales, Rock, quien fue contratado para aparecer como anfitrión, cuenta como “un contratista”. Y, si bien la ceremonia no fue un entorno laboral típico, Rock fue efectivamente atacado por "un cliente".

Momento cuando Will Smith propina una bofetada contra Rock. (Foto: Twitter)

“Es una reminiscencia de las empresas con mala gestión y liderazgo pobre donde hay violencia en el lugar de trabajo o acoso sexual”, dijo el abogado laboral Peter Glennon. “No se hizo nada, y no solo se le permitió quedarse, no se le quitó, sino que se le dio un premio”.

“Después sale la academia y dice que no aprueba la violencia, pero ¿quién lo hace? Se dieron cuenta de que tenían que ir más allá y dijeron que iban a investigar. Pero, ¿qué hay que investigar? El mundo entero vio un flagrante acto de violencia”, dijo Glennon.

El escrutinio se ha centrado en las acciones de la academia mientras la ceremonia aún se estaba transmitiendo. Hablando en la televisión estadounidense, el productor del programa, Will Packer, dijo que le había dicho a la academia: “Rock ha dejado en claro que no quiere empeorar una situación mala”.

En opinión de Packer, el “tono de Rock no fue de represalia. Su tono no era enojado. Así que estaba defendiendo lo que Rock quería en ese momento, que no era retirar físicamente a Will Smith en ese momento, porque, como ahora me han explicado, esa era la única opción en ese momento", expresó el productor.

Mientras que el agredido añadió “Me han explicado que hubo una conversación de la que yo no formaba parte para pedirle que se fuera voluntariamente”, dijo Rock.

Rock podría demandar a la Academia

Según Packer, Rock también les dijo a los oficiales de policía en la ceremonia que no quería un arresto: “Estaban exponiendo las opciones, y mientras hablaban, Chris las rechazaba de inmediato. Él reaccionaba diciendo: 'No, estoy bien", relata el productor.

La esposa de Will Smith padece de alopecia. (Foto: Twitter)

Aunque Rock le dijo a la policía que no presentaría cargos, el comediante aún podría demandar a la Academia, así como a Smith, los directores de espectáculos y la seguridad a cargo del evento. “Tiene una causa de acción civil contra Smith y un reclamo legal contra la Academia por no garantizar un entorno seguro”, dijo Glennon.

La policía tampoco está obligada a aceptar la decisión de Rock de no presentar cargos. “Cuando la policía observa un acto delictivo que está más allá de toda sospecha razonable, tiene derecho a arrestar a la persona”, dijo Glennon. En esas circunstancias, corresponde al fiscal decidir si presenta cargos.

En 2017, la academia publicó un código de conducta actualizado en respuesta al escándalo de acoso sexual de Harvey Weinstein. Los nuevos estándares, dijo el liderazgo de la academia, reflejaron y codificaron los valores de la organización de "respeto por la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomenta la creatividad".

“No hay lugar en la academia para personas que abusen de su estatus, poder o influencia de una manera que viole los estándares reconocidos de decencia”, dijo Glennon y agregó: “Con Harvey Weinstein, todos lo sabían, pero nadie dijo nada debido a su poder y privilegio. La academia tomó una postura sobre Weinstein y adoptó un código de conducta. Ahora veremos si van a mantener sus valores declarados. Todo el mundo quiere saber qué pasa con los poderosos y privilegiados en este tipo de situaciones. Parece que la academia dejó caer la pelota”.