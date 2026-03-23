La procesión de "Cristo de la Justicia" en Sumpango

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"Cristo de la Justicia" cierra novena con eucaristía y procesión en las calles de Sumpango.

EN CONTEXTO: Recorrido de la Novena del Cristo de la Justicia en Sumpango

Fieles de Sumpango Sacatepéquez acompañaron el anda procesional de Cristo de la Justicia el domingo pasado, tras el cierre de la novena.

Foto: Carlos Vicente.

La imagen milagrosa fue venerada varios días en el edificio Municipal hasta su salida, donde muchos agradecieron sus favores.

La acción llama la atención por la fe con la que se venera, además por el color y ancestralidad en el anda.

El "Justo Juez", apoya en los momentos más críticos de la vida, solucionando esos asuntos considerados imposibles para los hombres.

La venerada imagen del Cristo de la Justicia retornó a su capilla tras una verdadera fiesta de amor y esperanza.

Historia de Cristo de la Justicia

La Imagen de Cristo de la Justicia data de 1,775. Está estrechamente ligada a la tradición oral y la identidad de la comunidad Kakchiquel y representa la defensa de los oprimidos, a menudo asociada a leyendas donde la imagen adopta un color oscuro para simbolizar la protección de los indígenas frente a la explotación española.

Foto: Carlos Vicente.

"Es un Cristo agonizante, pues no tiene la apariencia de que está muerto y su mirada la dirige hacia arriba. La imagen data aproximadamente de la primera mitad del siglo XVII (1600-1650). A sus pies están colocadas dos varas edilicias, símbolo del poder municipal", explica Edvin Quisquinay, historiador de la ciudad.

Refleja el sincretismo religioso y la espiritualidad propia de la región de Sacatepéquez. es defensor de la justicia y la dignidad de los pueblos originarios.

Foto: Carlos Vicente.

Su devoción se enmarca dentro de las tradiciones y fiestas patronales de Sumpango.

Relación con otras tradiciones: Aunque a menudo se confunde o vincula con la historia del Cristo Negro de Esquipulas (de color oscuro por el humo de velas), el Cristo de la Justicia de Sumpango tiene su propia identidad local, enfocada en la justicia social.

MIRA:

Foto: Carlos Vicente.

Foto: Carlos Vicente.