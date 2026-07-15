¿Por qué es importante la elección de un nuevo Contralor General de Cuentas?

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Para este año se tiene previsto el cambio de autoridades den la CGC, cuyo valor agregado estará puesto en el papel que desempeñará en la emisión de finiquitos para quienes se postularán en las próximas elecciones generales.

La elección del próximo Contralor General de Cuentas pondrá fin este año a los procesos de elección de segundo grado, después de la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la designación del Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP).

La importancia de la elección trasciende el control del gasto público. El funcionario que resulte electo será el encargado de emitir los finiquitos que la legislación exige a quienes busquen competir por cargos de elección popular en las elecciones generales de 2027.

La elección de Miquel Cortés como presidente de la Comisión de Postulación encargada de elaborar la nómina de candidatos a jefe de la CGC para el período 2026-2030 marca el punto de partida de este último proceso. Esa instancia deberá integrar una nómina de seis aspirantes, de la cual el pleno del Congreso de la República elegirá al sustituto de Frank Bode.

El rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés, fue electo presidente de la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la CGC, período 2026-2030. (Foto: Wilder López/Soy502)

Aunque la decisión final recaerá en el Congreso, el nuevo presidente de la Comisión de Postulación afirmó, en sus primeras declaraciones tras ser electo por el Foro de Rectores, que es necesario eliminar la estigmatización que ha recaído sobre ese órgano durante este tipo de procesos.

Asimismo, aseguró que buscará integrar la mejor nómina posible, conformada por personas probas, honorables, con vocación de servicio al país y comprometidas con la Constitución y la democracia.

Importancia de la CGC

El Contralor General de Cuentas, como máxima autoridad de la institución, tiene la responsabilidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos, garantizar la transparencia en la administración estatal y prevenir actos de corrupción mediante la supervisión de los ingresos, egresos y bienes del Estado.

Entre sus atribuciones también figura la presentación de denuncias y la imposición de sanciones cuando detecta anomalías, además de actuar como querellante adhesivo en procesos relacionados con delitos contra el patrimonio del Estado.

La elección del próximo jefe de la CGC adquiere especial relevancia por el proceso electoral que se avecina, ya que le corresponderá emitir la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como "finiquito", requisito indispensable para quienes aspiren a cargos de elección popular en los comicios generales de 2027.

Finiquito extendido por la CGC para la inscripción de candidatos. (Foto: Wilder López/Soy502)

El proceso de la CGC será interesante

En ese contexto, la analista asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), María Isabel Bonilla, considera que la elección del próximo Contralor General de Cuentas tiene la misma relevancia para el funcionamiento de las instituciones del Estado que la designación del Fiscal General o de los magistrados del TSE.

Añadió que la llegada de un nuevo jefe de la Contraloría a la mitad del período presidencial resulta particularmente interesante, ya que dirigirá una institución clave durante esa etapa del gobierno y deberá ejercer, con autonomía, las funciones de fiscalización y control sobre el uso de los recursos públicos.

Por su parte, el analista independiente, Renzo Rosal, argumentó que con la elección del Contralor General de Cuentas se cierran los procesos de segundo grado, una dinámica histórica de varios procesos acumulados en un mismo año, cargo que es determinante por la conducción de una institución que a su vez es la encargada por la calidad, transparencia y ejecución de los recursos públicos.

Dijo que esta tarea no ha sido encarada de manera profunda y con objetividad por varias gestiones anteriores, por lo que afirmó que existe un desafío para quien llegue a ese puesto, primero en que sea electo en un proceso objetivo e independiente, y segundo que quien sea electo se ponga "las pilas" y cumpla con los requerimiento que exige la ley para el cargo que desempeñará por los próximos cuatro años.

En el caso del próximo proceso electoral que se viene, Rosal asegura que también existe ese reto de quien será el nuevo Contralor, sobre todo porque será el responsable de emitir el famoso "finiquito", el cual, en los últimos años se ha dado de forma discrecional, pues se les ha extendido con gran facilidad a unos y a otros con facilidad.

Dijo que el "finiquito" es importante en el proceso electoral, por lo que afirmó que la importancia estaría en establecer la forma como se otorgará para todos y no para unos sí y par otros no.