¡Con procesos pendientes! PAN, Podemos, FCN-Nación y PPG siguen con vida

Cuatro partidos políticos han conseguido seguir vigentes, a pesar de que tienen un proceso de cancelación en el TSE.

En enero de 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó sobre la cancelación de 11 partidos políticos que en los pasados comicios no lograron los votos mínimos establecidos en la Ley Electoral o no consiguieron ocupar por lo menos un escaño en el Congreso.

El Partido de Avanzada Nacional (PAN), el más longevo del país, estaba en esa lista, junto con Podemos, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Partido Popular Guatemalteco (PPG).

Sin embargo, a los representantes de esos grupos se les ha visto en las reuniones mensuales con las autoridades del TSE, y este viernes 4 de julio se supo la razón.

Sergio Escobar, director del Registro de Ciudadanos, informó que estos partidos tienen recursos pendientes de resolver, por lo cual siguen vigentes.

Estos cuatro partidos "tienen resolución de cancelación, pero han planteado alguna acción de tipo legal, y, en tanto no se resuelvan o no estén en firme esas resoluciones, no podemos concluir con el procedimiento real de la cancelación", manifestó.

PAN llama a asambleas

Lo informado por Escobar explicaría por qué el PAN pudo convocar a sus bases para la celebración de asambleas municipales extraordinarias y departamentales ordinarias, según un documento publicado en el Diario Oficial.

Ahí se indica que el encuentro nacional de partido se efectuará en agosto de 2026. La convocatoria está firmada por Manuel Conde, quien ostenta el cargo de secretario general de esa agrupación, aunque en las elecciones pasadas se postuló como candidato a presidente de la República, con el partido Vamos.

Partidos políticos están listos

Contando a los que tienen recursos legales pendientes, el Departamento de Organizaciones Políticas del TSE tiene 27 partidos inscritos. De ellos, 26 estarían listos para competir en las próximas elecciones generales. Este es el listado:

Valor Vamos por una Guatemala Diferente Visión con Valores (Viva) Todos PAN PPG Comunidad Elefante Partido de Oportunidades y Desarrollo (Poder) Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) Partido Azul FCN-Nación Podemos Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) Victoria Partido Político Nosotros Cambio Jaguar Movimiento Político Winaq Prosperidad Ciudadana Nuevos Tiempos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Partido Unionista Cabal Partido Verde Guatemalteco Bienestar Nacional (Bien) Compromiso, Renovación y Orden (CREO)

La otra agrupación que figura en los registros de la institución es el Movimiento Semilla, pero este fue cancelado por orden judicial en noviembre del año pasado.