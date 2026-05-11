Insivumeh prevé temperaturas de hasta 40 grados este lunes

El Insivumeh presentó el pronóstico del clima para este 11 de mayo en el territorio nacional.
OTRAS NOTICIAS: Nueva modalidad de estafa: supuestas multas de tránsito u omisos de la SAT
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer el reporte del clima para este lunes 11 de mayo de 2026.
Según la información proporcionada, se espera ambiente caluroso y alta radiación solar, incluso, habrá pocas nubes en gran parte del territorio nacional.
Se prevé además, incremento de la temperatura hacia el mediodía. En algunos lugares como Petén y Valles de Oriente, podrían alcanzar los 37 y 40 grados Celsius.
En el caso de la capital, se espera viento del sur moderado durante la tarde y la noche, así como ambiente fresco sobre Occidente y Altiplano Central en esos mismos horarios.
Las autoridades del Insivumeh recomendaron tener precaución ante incendios forestales y golpe de calor en personas y animales