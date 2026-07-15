Proponen prórroga en el Congreso para pagar el impuesto de circulación de vehículos

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Una propuesta de reforma temporal a la Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos fue planteada en el Congreso de la República.

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La Dirección Legislativa recibió este 14 de julio una iniciativa que pretende establecer una reforma temporal a la Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos y ampliar el plazo para cancelar dicho tributo.

La propuesta fue planteada por el diputado Allan Rodríguez (Vamos), quien argumentó que debido a la situación que enfrentan los guatemaltecos en cuanto a la generación de ingresos, desempleo y costo de la canasta básica, entre otros, es necesario ampliar dicho plazo previsto para vencer el próximo 31 de julio.

En dicho proyecto se establece una prórroga de dicho pago para el 31 de diciembre de 2026 y se consigna que también se busca exonerar del pago de multa e intereses a las personas que no hayan procedido con dicha cancelación a partir del próximo 3 de agosto.

La iniciativa contiene la prórroga del pago del impuesto de circulación así como la exoneración de multas hasta el 31 de diciembre de 2026. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

El congresista refirió que con la iniciativa los guatemaltecos que cuenten con el derecho del pago de aguinaldo, pueden apoyarse para estar al día en este impuesto, en caso se logre la prórroga en mención.

Según datos proporcionados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el 49 por ciento de los contribuyentes que deben cumplir con el pago, ya lo hizo efectivo.

La meta es conseguir este año el ingreso de Q1,495.13 millones en las arcas nacionales producto de este tributo y a la fecha van recaudados Q820.40 millones.