El legendario cantante Enrique Guzmán ha vuelto a ser noticia luego que su nieta Frida Sofía diera a conocer que abusaba de ella cuando era niña.

EN CONTEXTO: Frida Sofía declaró que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella

Ante estas declaraciones, surgió un video de un viejo programa “Mala noche… no” que conducía Verónica Castro y que era uno de los más populares en la televisión mexicana a finales de la década de 1980.

Debido a la polémica de Enrique Guzmán resurgió un clip en el que se ve al cantante acercar su mano hacia el busto de la conductora, quien rápidamente se aleja para evitar más el contacto.

“Vaya, vaya Enrique Guzmán, así que hacías tus puercadas “en vivo y a todo color” no me imagino en lo privado tus acciones”, escribió la usuaria que compartió este video.

Enrique Guzmán haciendo sus cochinadas en Vivo, sin importar que lo vieran.



Hasta se ve tomado y quizá drogado y Verónica Castro incomoda.

Es por ello que los internautas iniciaron una serie de mensajes en contra del venezolano, la mayoría repudiando estas acciones y en contra también, de los abusos de los abusos de los que dijo ser Frida Sofía.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó Frida.

*Con información de Infobae