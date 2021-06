Un Puente peatonal colapsó sobre varios vehículos en Estados Unidos (video)

Un camión que transporta combustible quedó atrapado luego que la estructura le cayera encima y de inmediato unos 25 galones de diesel comenzaron a derramarse en la autopista.

Un puente peatonal colapsó en el noreste de Wahington D.C. al momento en varios vehículos circulaban por el lugar. La cámara de seguridad en el vehículo de un conductor grabó el devastador momento en el que ocurrió.

Se investiga la causa de que el puente cediera, el puente recibió una calificación de 4, o “pobre” en una evaluación hecha en febrero de 2021. Previamente se había dado a los medios una calificación buena de la estructura.

Un equipo de materiales peligrosos aplicó una sustancia para absorber los químicos y mitigar el riesgo de que llegaran a los canales de agua.

“Es un gran accidente, peligroso, pudo haber muerto mucha gente que venía por este freeway”, dijo un testigo al medio Telemundo.

Un segundo vehículo recibió el impacto de los escombros.

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe — DC Fire and EMS (@dcfireems) June 23, 2021

