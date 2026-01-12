Xabi Alonso deja el cargo de entrenador del Real Madrid

El estratega llegó en el verano del 2025 en busca de nuevos aires para el Real Madrid.
El Real Madrid anunció este 12 de enero que el entrenador del primer equipo Xabi Alonso decidió poner fin a su etapa.
A través de un comunicado en redes sociales, el club anunció la decisión de Alonso.
"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", destaca el comunicado.
El documento detalla que la resolución fue de mutuo acuerdo entre las partes.
Un antiguo compañero de Xabi Alonso en el Real Madrid y en la selección española, Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del equipo B, le reemplazará como interino, añadió el club en su comunicado.