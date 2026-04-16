De lo básico a lo avanzado: Aprende el arte de la fotografía sin costo alguno

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La Municipalidad de Guatemala abre inscripciones para su curso de fotografía gratis a través del proyecto Técnicos Productivos. Los vecinos podrán aprender fotografía básica y avanzada con cámara o celular en sesiones de 12 semanas.

La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala, a través del proyecto Técnicos Productivos, anunció la apertura de un curso de fotografía dirigido a vecinos interesados en desarrollar habilidades creativas, desde un nivel básico hasta técnicas más avanzadas.

Este espacio de formación es completamente gratuito, lo que facilita el acceso a oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal dentro de la comunidad.

El curso tiene una duración de 12 semanas y se organiza por trimestres. Cada clase se imparte con una duración de cuatro horas, combinando teoría y práctica.

Los participantes deben tener cámara propia o celular. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Durante el proceso formativo, los participantes aprenden aspectos fundamentales como el manejo de la cámara, la composición de la imagen, el uso de la luz y diversas técnicas para mejorar la calidad y creatividad de sus fotografías.

Las sesiones prácticas permiten experimentar y desarrollar el propio estilo visual, al tiempo que fortalecen la capacidad de observación para capturar detalles de la vida cotidiana.

Asimismo, las personas con conocimientos previos tienen la posibilidad de avanzar más rápidamente o integrarse directamente a niveles más avanzados, previo examen de evaluación.

Se promueven espacios accesibles de formación dirigidos a jóvenes y adultos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Oportunidad

Para participar, los interesados deben contar con su propio equipo, ya sea una cámara fotográfica o un teléfono celular, ya que el curso también enseña a aprovechar las herramientas disponibles en dispositivos móviles.

Las inscripciones se efectúan cada trimestre, lo que permite la incorporación de nuevos participantes a lo largo del año. Los requisitos incluyen: tener entre 18 y 60 años de edad, saber leer y escribir, y presentar copia del DPI y de una factura de servicios.

Los participantes aprenden nuevas técnicas. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Además de adquirir conocimientos técnicos, el curso se convierte en un espacio de convivencia donde los vecinos comparten experiencias, fortalecen su creatividad y descubren nuevas formas de observar y retratar su entorno.

Cada fotografía capturada se transforma en una oportunidad para contar historias y destacar la riqueza de los espacios, las personas y los momentos que forman parte de la vida cotidiana.

El curso es completamente gratis y tiene una duración de 12 meses. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Para más información, los interesados pueden acudir a las alcaldías auxiliares ubicadas en 12 avenida 12-06, zona 1; y en 11 calle 0-65, edificio Vizcaya, 4o. nivel, oficinas 401 y 402, zona 10.

El dato