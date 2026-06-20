Real Madrid desmiente contactos para fichar a Michael Olise

El Real Madrid afirmó este sábado que no ha mantenido ningún tipo de contacto o acercamiento para fichar al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise.
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El internacional francés, actualmente en el Mundial, fue vinculado con el Real Madrid por la prensa española, que informó de que los blancos estaban considerando presentar una oferta de más de 200 millones de euros.
"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern Múnich, Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", aseguró el club blanco en un comunicado.
Olise llegó al Bayern procedente del Crystal Palace en 2024 por unos 60 millones de euros y no ha dejado de brillar en el equipo de Vincent Kompany, con el que ganó la Bundesliga y llegó a las semifinales de la Liga de Campeones esta temporada.
El Real Madrid, que nombró al veterano técnico portugués José Mourinho como entrenador a principios de junio, ya ha realizado varios fichajes este verano.
Tras dos temporadas consecutivas sin levantar un gran título, el equipo madrileño incorporó a Bernardo Silva e Ibrahima Konaté a coste cero y desembolsó 55 millones de euros por el defensa del Chelsea Marc Cucurella.