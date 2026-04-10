Alcaraz sigue intratable: Derrota a Bublik y se mete en semis de Montecarlo

El tenista español Carlos Alcaraz, N.1 del ranking mundial, derrotó por un claro 6-3 y 6-0 al kazajo Alexander Bublik (N.11) para clasificarse para las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, primera gran cita de la temporada de tierra.
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El español de 22 años, que defiende título en el Principado, apenas necesitó de una hora y tres minutos de partido para lograr su victoria número 16 de manera consecutiva sobre arcilla.
Un triunfo, el 300 en su carrera como profesional, que dará confianza al español, que el jueves pasó por dificultades para eliminar al argentino Tomás Etcheverry en tres sets.
Su próximo rival será Valentin Vacherot, que se impuso a De Miñaur 6-4, 3-6, 6-3 y entrará el lunes al top 20 de la ATP el lunes por primera vez en su carrera. Hace un año apenas era 259º del mundo.
La temporada pasada, Alcaraz sumó los títulos de Roma y Roland Garros, además de Montecarlo, donde necesita que su gran rival, Jannik Sinner, no gane el torneo para conservar el número 1 de la clasificación Mundial.
Antes, Sinner derrotó al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.7) por 6-3 y 6-4 para citarse en semifinales con el alemán Alexander Zverev (N.3), verdugo a su vez del brasileño Joao Fonseca.