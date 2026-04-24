Realizan allanamientos en busca de mujer desaparecida

La víctima cuenta con Alerta Isabel-Claudina.
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Personal del Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizan allanamiento por investigación de mujer desaparecida, cuya identidad no ha sido revelada para no entorpecer la investigación
La diligencia está a cargo de la Agencia Fiscal de la Fiscalía de la Mujer en Baja Verapaz en coordinación con el fiscal regional metropolitano dirige diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el municipio de Salamá.
El operativo cuenta con el acompañamiento de peritos del Inacif y de la PNC se desarrolla con el objetivo de fortalecer la investigación relacionada con la desaparición de una mujer, quien cuenta con Alerta Isabel-Claudina activada, así como la búsqueda, fijación y recolección de indicios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.