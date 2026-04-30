Se reanudan vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela tras siete años

-

A partir de ahora se realizará un vuelo diario de ida y vuelta, y está previsto un segundo vuelo al día a partir del 21 de mayo, según la compañía.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a suegra de exreina de belleza asesinada en México

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años aterrizó el jueves en el aeropuerto que sirve a Caracas, un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída de Nicolás Maduro.

El vuelo 3599 de Envoy Air, filial de la compañía American Airlines, arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía, a 30 km de la capital venezolana, cerca de las 13 horas locales.

La aeronave despegó de Miami con ejecutivos, representantes del gobierno de Donald Trump, periodistas y otros pasajeros a bordo.

Tanto en el momento de su despegue como en su aterrizaje, recibió el bautismo con agua propio de las rutas recién inauguradas.

El piloto, sonriente, sacó por la ventana del avión una bandera de Venezuela, entre los aplausos de los operadores aéreos en la calurosa pista de aterrizaje.

DESPEGA DESDE MIAMI EL PRIMER VUELO DIRECTO ENTRE EE UU Y VENEZUELA EN CASI SIETE AÑOS



El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en casi siete años despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami con destino a Caracas, marcando el… pic.twitter.com/XPSyqrEOCN — Alerta Noticias (@alertanoti) April 30, 2026

Con esta frecuencia aérea "Estados Unidos y Venezuela están recuperando una arteria comercial fundamental que va a acelerar la inversión", celebró el jefe de la misión diplomática estadounidense, John Barrett, momentos antes en Maiquetía.

"El día de hoy marca otro hito histórico entre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela", dijo Barrett a la prensa.

Una comitiva de la administración Trump salió sonriente por la escalera del avión, junto con un grupo de periodistas. Algunos pasajeros ondeaban pequeñas banderas, otros se tomaban selfies al descender.

El arribo marca el fin de siete años de ausencia. American Airlines inició sus conexiones con Venezuela en 1987 y afirmaba ser la mayor aerolínea estadounidense que operaba en este país antes de la suspensión de los vuelos en 2019.

(Foto: Banca y Negocios)

Un vuelo diario

American Airlines tiene previsto operar con aviones comerciales Embraer 175 entre Miami y Caracas mediante Envoy Air. Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, también está en el radar de la aerolínea.

Al inicio habrá un vuelo diario de ida y vuelta, y está previsto un segundo vuelo al día a partir del 21 de mayo, según la compañía.

Miami aloja a una importante diáspora venezolana y a muchos dirigentes opositores en el exilio. Cerca de 250.000 venezolanos viven allí.

Claudia Varesano, una empresaria de 44 años con familia y negocios en Venezuela, lidiaba con largas escalas... hasta este jueves cuando despegó desde Miami a Caracas. Celebra porque podrá "ir, desayunar y volver", comentó a la AFP.

El Departamento de Estado desaconseja no obstante a los ciudadanos estadounidenses viajar a Venezuela.