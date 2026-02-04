Fiscales, magistrados y otros personajes en elección del CANG

Varios personajes públicos han acudido a emitir su voto en la elección del Colegio de Abogados y Notarios.
Desde las 8:00 horas que se habilitaron los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) han acudido varios abogados a emitir el voto.
Entre estos hay funcionarios del Ministerio Público, actuales magistrados de la CC, del TSE, así como otros políticos.
Los centros de votación cerrarán a las 18:00 horas, posteriormente iniciará el conteo de votos.
El secretario general del Ministerio Público, Angel Pineda, en elección del CANG. (Foto: Wilder López)
La Exregistradora de la Propiedad, Anabella de León, en elección del CANG. (Foto: Wilder López)
El magistrado de la CC, Hector Pérez Aguilera, en elección del CANG. (Foto: Wilder López)
El presidente del TSE, Gabriel Aguilera, en elección del CANG. (Foto: Wilder López)
La magistrada del TSE, Irma Palencia, en elección del CANG. (Foto: Wilder López)
La presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, en elección del CANG. (Foto: Wilder López)
El magistrado del TSE, Ranulfo Rojas, en elección del CANG. (Foto: Wilder López)
El magistrado de la CC, Nester Vásquez, en elección del CANG. (Foto: Wilder López)
El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, en elección del CANG. (Foto: Wilder López)