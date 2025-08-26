Versión Impresa
Utilizaron por 10 años cuentas bancarias para recibir dinero de extorsión

  • Por Susana Manai
26 de agosto de 2025, 08:44
Los acusados recibieron miles de quetzales por extorsión a sus cuentas bancarias desde 2015. (Foto ilustrativa: istock)

Varias víctimas fueron obligadas bajo amenazas a depositar el dinero a sus cuentas de banco. 

Tres personas fueron sancionadas por participar en actos de extorsión durante diez años en Quetzaltenango. 

María G., Adolfo M. y Amalia L. enfrentarán seis años de prisión sin posibilidad de reducción, tras comprobarse que recibieron dinero producto de estas actividades ilícitas por extorsión en sus cuentas bancarias. 

La investigación indicó que desde 2015 recibieron miles de quetzales producto de extorsión a sus cuentas bancarias. (Foto ilustrativa: istock)
La investigación de la fiscalía reveló que, desde abril de 2015, los acusados obtuvieron miles de quetzales mediante exigencias económicas a por lo menos cinco víctimas, utilizando llamadas telefónicas acompañadas de amenazas de muerte. 

Los acusados exigían el dinero a sus víctimas bajo amenazas de muerte. (Foto ilustrativa: istock)
La pena fue puesta por la Fiscalía contra el Crimen Organizado en Quetzaltenango al presentrar pruebas que permitieron al Tribunal de Sentencia Penal de Coatepeque sancionar a los acusados. 

