Utilizaron por 10 años cuentas bancarias para recibir dinero de extorsión

Varias víctimas fueron obligadas bajo amenazas a depositar el dinero a sus cuentas de banco.
TE PUEDE INTERESAR: Le dan 25 años de prisión por la muerte de un PNC durante un ataque armado
Tres personas fueron sancionadas por participar en actos de extorsión durante diez años en Quetzaltenango.
María G., Adolfo M. y Amalia L. enfrentarán seis años de prisión sin posibilidad de reducción, tras comprobarse que recibieron dinero producto de estas actividades ilícitas por extorsión en sus cuentas bancarias.
La investigación de la fiscalía reveló que, desde abril de 2015, los acusados obtuvieron miles de quetzales mediante exigencias económicas a por lo menos cinco víctimas, utilizando llamadas telefónicas acompañadas de amenazas de muerte.
La pena fue puesta por la Fiscalía contra el Crimen Organizado en Quetzaltenango al presentrar pruebas que permitieron al Tribunal de Sentencia Penal de Coatepeque sancionar a los acusados.