Regaló a su novia una prueba de ADN y el resultado fue desastroso

Un hombre de 22 años decidió dar como regalo original, un kit de ADN a su novia, para que ella descubriera su historia familiar. El resultado de ese presente tuvo repercusiones en su relación de pareja, tras conocer el abrumador resultado.

Matilda, una canadiense de 22 años, contó su traumática experiencia en un vídeo en TikTok y se hizo viral.

Realizarse una de estas pruebas es muy sencillo en la actualidad, pues existen en el mercado, diversos servicios que ofrecen dar a conocer tu árbol genealógico, por ello, al novio de la joven se le hizo muy significativo darle un regalo que la conectara con sus raíces.

La mujer descubrió que salía con su primo. (Foto: Tik Tok)

"Para mi cumpleaños, el año pasado, mi ex me compró uno de esos kits de prueba de ADN. Mi madre es adoptada y nunca conocí realmente a mi padre biológico. Así que me interesaba principalmente la información relacionada con la salud, ya sabes, ver si hay algo que deba tener en cuenta", dijo en el video.

Su novio también decidió hacerse la prueba, pues al momento de adquirirla, tenían un descuento. Al recibir los resultados, notaron algo que no estaba bien.

"Obtuvimos los resultados aproximadamente un mes después y estaba revisando los parientes genéticos porque la única persona con la que sé que estoy técnicamente relacionada es con mi mamá. Desplazándome hacia abajo volteo a ver a mi novio y le digo: ‘oye, esto es bastante gracioso, esta persona tiene el mismo nombre que tú', y así descubrí que estaba saliendo con mi primo", afirmó.

A partir de una muestra de saliva, aparece una cadena que forma las cuatro nucleobases del ADN, con las que se escriben los genes, esto puede revelar grandes y dolorosas verdades, como la que la pareja recibió sin imaginarlo.

Como era de esperarse, la pareja se separó, incluso, ayudó a resolver los problemas que ambos tenían dentro de la relación.

