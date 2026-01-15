Versión Impresa
Régimen iraní no condenará a muerte a manifestante, Trump se pronuncia

  • Por Jessica González
15 de enero de 2026, 08:41
Trump calificó la decisión como una buena noticia. (Foto: AFP)

Según el mandatario estadounidense, la represión del régimen islamista estaría disminuyendo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó a través de sus redes sociales sobre la decisión del régimen iraní de no condenar a muerte a un manifestante, lo cual calificó como "una buena noticia".

El mandatario señaló que Teherán habría pausado las ejecuciones de manifestantes, una declaración que provocó una caída del 3% en los precios del petróleo al disiparse los temores de una ofensiva militar inminente de Estados Unidos.

Por su parte, la justicia iraní negó que el manifestante Erfan Soltani enfrente una pena de muerte, en lo que se interpreta como un retroceso ante la presión internacional.

Este jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para abordar la crisis en Irán, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que la represión del régimen "parece estar disminuyendo".

