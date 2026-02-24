Ruta del Níspero: Un desafío de 8 kilómetros en las faldas del Volcán de Agua

-

Participa este 8 de marzo en la primera edición de la Ruta del Níspero, una competencia de montaña que combina ascensos técnicos y descensos entre plantaciones frutales. Conoce aquí los requisitos de inscripción, premios y detalles del recorrido.

Si eres aficionado a las carreras en la naturaleza, abriéndote paso entre senderos y terrenos exigentes, podrás participar en la primera edición de la Ruta del Níspero, a celebrarse el domingo 8 de marzo a las 7:00 de la mañana.

Imagínate el escenario: son ocho kilómetros de recorrido, a completarse entre las fincas dedicadas al cultivo del níspero situadas en las faldas del volcán de Agua.

La preparación física previa será clave para disfrutar al máximo del recorrido. (Foto: Archivo)

De ahí que el verdor de los árboles, el color café de la tierra y el azul del cielo se combinarán para hacer del recorrido una experiencia a tener en cuenta en tu palmarés.

La competencia será dedicada al ultratleta Luis Pedro Ojot, mejor conocido como el "Capi", deportista destacado oriundo del departamento de Sacatepéquez con récords en ascensos al volcán y en competencias internacionales.

El equipo organizador compartió los detalles del evento. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Según informaron los organizadores, la carrera tendrá como punto de salida y llegada la plaza central de la comunidad de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Aparte de promover el deporte, su intención es fomentar el turismo comunitario en la región y colaborar con la economía autosostenible que define a la población.

Los paisajes que podrás disfrutar durante la ruta serán únicos. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

A detalle

"Esta ruta muestra interesantes combinaciones tanto en el ascenso como en el descenso. La comunidad de San Juan se ha caracterizado por recibir bien a sus visitantes y agradezco mucho este detalle de dedicarme esta exigente competencia", compartió el "Capi".

La competencia tendrá cuatro kilómetros de ascenso, donde se podrán apreciar las plantaciones de níspero que según la temporada, se cubren de flores o de los pequeños frutos amarillos.

El descenso incluye igual cantidad de kilómetros y es recomendable desde ya que practiques tu equilibrio para evitar los resbalones.

Las rutas serán de alta exigencia en el ascenso. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Los ganadores de los tres primeros lugares recibirán premios como reconocimiento a su esfuerzo y perseverancia.

"Contaremos con seguridad e hidratación en el trayecto; también se facilitará un insumo para los participantes", compartió Walter Pocón, integrante de la organización.

Según sus expectativas, se espera la asistencia de hasta 150 atletas, entre profesionales y aficionados, por lo que se espera un ambiente de fiesta y convivencia.

El evento deportivo fusiona el trail running con la belleza natural de Sacatepéquez. (Foto: Archivo)

Exigencia

Este tipo de competencias se caracteriza por el desnivel, la inestabilidad del terreno y la conexión con el entorno, siendo un deporte muy completo que requiere buena forma física y técnica.

Para inscribirte, puedes depositar Q150 a la cuenta de ahorro 1503211, del Banco Industrial, a nombre de Walter Pocón, y enviar una copia de la boleta vía WhatsApp al número telefónico 4831-5745.

También lo puedes hacer de forma presencial en el restaurante El Vino del Abuelo, en la calle principal de San Juan del Obispo.

Para más datos, puedes seguir la página de Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61586839323176, donde se actualiza la información de la competencia.