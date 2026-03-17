Reina de belleza dominicana porta indumentaria maya en pasarela

La reina de belleza dominicana Nicole Puello ingresó en la pasarela para mostrar los textiles guatemaltecos en el desfile de Textiles D' la Rossa.
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Puello es Miss Grand All Star República Dominicana 2026 y formó parte de las mujeres que portaron indumentaria maya en la semana de la moda en Los Ángeles, California.
"Me siento muy orgullosa de portar este traje, me encantó desde que lo vi, estoy encantada", dijo a Miss Teen Guatemala USA, quien también modeló uno de los trajes.
Las participantes contaron que cada pieza toma meses de trabajo, hecho por especialistas bordadoras.
"Recibí la invitación y me sentí muy orgullosa de poder paritcipar", explicó.
No es la primera vez, desde 2025 D' la Rossa ha llevado la elaboración de textiles a diversas pasarelas de moda, mostrando al mundo la importancia de las indumentaria maya como un legado ancestral y patrimonio cultural.
Estos son algunos momentos del evento:
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