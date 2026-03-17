Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Reina de belleza dominicana porta indumentaria maya en pasarela

  • Por Selene Mejía
16 de marzo de 2026, 20:11
La modelo dominicana habló de su experiencia portando una ancestral indumentaria maya. (Foto: Oficial)

La modelo dominicana habló de su experiencia portando una ancestral indumentaria maya. (Foto: Oficial)

La reina de belleza dominicana Nicole Puello ingresó en la pasarela para mostrar los textiles guatemaltecos en el desfile de Textiles D' la Rossa. 

OTRAS NOTICIAS: Textiles guatemaltecos se mostrarán en la semana de la moda en Los Ángeles California

Puello es Miss Grand All Star República Dominicana 2026 y formó parte de las mujeres que portaron indumentaria maya en la semana de la moda en Los Ángeles, California. 

"Me siento muy orgullosa de portar este traje, me encantó desde que lo vi, estoy encantada", dijo a Miss Teen Guatemala USA, quien también modeló uno de los trajes. 

Las participantes contaron que cada pieza toma meses de trabajo, hecho por especialistas bordadoras. 

"Recibí la invitación y me sentí muy orgullosa de poder paritcipar", explicó. 

No es la primera vez, desde 2025 D' la Rossa ha llevado la elaboración de textiles a diversas pasarelas de moda, mostrando al mundo la importancia de las indumentaria maya como un legado ancestral y patrimonio cultural. 

Estos son algunos momentos del evento: 

MIRA: 

@textilesdlarossa Uno de los momentos más bonitos de esta experiencia fue escuchar cómo otras culturas también valoran nuestra indumentaria. ✨ El arte de nuestros maestros artesanos sigue despertando admiración y llevando el orgullo de Guatemala a nuevos escenarios. #dlarossa #arteancestral #chapinesenusa #losangelescalifornia #losangelesfashionweek #chapinesenusa ♬ sonido original - textiles D’ La Rossa

@textilesdlarossa El orgullo de Guatemala también se siente en la pasarela. ✨ Cada paso representando el trabajo de nuestras manos y nuestra historia. #dlarossa #arteancestral #chapinesenusa #losangelescalifornia #losangelesfashionweek #chapinesenusa ♬ sonido original - textiles D’ La Rossa

@textilesdlarossa Cada paso en la pasarela también representa a muchas manos que trabajan con paciencia y orgullo. Nuestros maestros artesanos, con su talento, siguen llevando el arte de Guatemala a nuevos escenarios. ✨ #dlarossa #arteancestral #chapinesenusa #losangelescalifornia #losangelesfashionweek ♬ sonido original - textiles D’ La Rossa

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar