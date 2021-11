Reino Unido anuncia medidas a viajeros del mundo por nueva variante del Covid-19

Prueba anticovid PCR obligatoria y aislamiento hasta comprobar resultado negativo al entrar en Reino Unido, son las medidas que ha tomado Boris Johnson ante los dos primeros casos de la nueva variante del Covid-19 en el país.

"Todas las personas que lleguen al Reino Unido deberán presentar un PCR y aislarse por 2 días. Los contactos sospechosos de la variante Ómicron deberán hacerlo por 10 días", sentenció el primer ministro británico Boris Johnson en rueda de prensa. Con esto se endurecen las medidas de entrada en su país para frenar la propagación de la nueva variante del coronavirus, de la que ya se han detectado dos casos en el Reino Unido.

"Debido a la nueva variante, tenemos que establecer un nuevo régimen de pruebas", dijo el líder en una conferencia de prensa, en donde agregó: "Pediremos a cualquier persona que entre en el Reino Unido que pase una prueba PCR dos días después de su llegada y que se aísle hasta que tenga el resultado".

Hasta ahora, solo se exigía una prueba antígena dos días después de la llegada de los viajeros y no se requería aislamiento. Este cambio se produce cuando las autoridades sanitarias británicas confirmaron el sábado que habían identificado en el Reino Unido "dos casos de Covid-19 con mutaciones compatibles con B.1.1.529".

Ambos casos están "relacionados (entre sí) a un viaje al sur de África", precisó el comunicado del Ministerio de Salud, publicado ese mismo día. Uno de ellos fue detectado en la ciudad de Nottingham (centro de Inglaterra) y el otro en Chelmsford (este de Londres), dijeron las autoridades sanitarias.

Con el fin de "reforzar nuestra protección contra esta variante", Boris Johnson anunció el regreso de la máscara en las tiendas, donde ya no eran obligatorias a diferencia de los transportes públicos. "La campaña se intensificará", añadió, aunque "todavía no sabemos cuál será la eficacia de la vacuna contra la variante Ómicrón".

Las autoridades sanitarias van a reducir el tiempo necesario entre la segunda y la tercera dosis, así como ampliar los grupos elegibles tanto como sea posible, precisó. Las medidas adoptadas, que se revisarán cada seis semanas, "son temporales y prudentes", afirmó el primer ministro, calificándolas de "medio de acción responsable para frenar la propagación del virus".