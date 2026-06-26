¡Más cambios en el MP de García Luna! Relevo en la Fiscalía Metropolitana

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Luis Arturo Archila Álvarez fue nombrado jefe de la Fiscalía de Distrito Metropolitano en sustitución de Miriam Barrios, quien fue removida del cargo.

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Este viernes 26 de junio trascendió otro cambio en el Ministerio Público (MP). Esta vez, se trata de la designación de Luis Arturo Archila Álvarez quien fue nombrado como jefe de la Fiscalía de Distrito Metropolitano.

Archila Álvarez sustituye en el cargo a Miriam Barrios, quien fue removida, y durante la gestión de la exfiscal General, Consuelo Porras, dirigió la Fiscalía Regional de Occidente.

La fiscal Miriam Barrios, jefe de la Fiscalía de Distrito Metropolitano fue removida del cargo. (Foto: MP/Soy502)

Dentro de su trayectoria, el nuevo jefe de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, fungió como Fiscal General en funciones en 2019.

Además, se ha desempeñado fiscal del Distrito Metropolitano, así como encargado de despacho de la Fiscalía de Impugnaciones, y la Fiscalía del Crimen Organizado.

En el 2010 participó en el proceso de postulación para Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP). De 2011 a 2013 integró la planilla ganadora del Tribunal Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Últimos cambios

Previo a conocer el cambio de Archila, el pasado 23 de junio, el Fiscal General y jefe del MP, Gabriel García Luna, nombró a Celma Raquel Saénz Barrios como Fiscal Regional de Occidente cargo que era ocupado por Cinthia Monterroso, reconocida por su cercanía con la exfiscal General.

Saénz Barrios se desempeñó como fiscal de Distro de Sacatepéquez en la gestión de Porras.

También, el 19 de junio se dio la salida de los fiscales Noé Nehemías Rivera Vásquez y Mariling Solagne Castillo y Castillo, considerados del círculo cercano a Porras.

A Castillo y Castillo se le recuerda por gestionar las órdenes de captura contra exfuncionario del Ministerio de Gobernación en el 2025.