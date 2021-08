Remmy Valenzuela aparece tras ser acusado de agresión (video)

Remmy Valenzuela reapareció en Guadalajara, Jalisco, México, luego del violento encuentro en el que atacó a su primo.

EN CONTEXTO: Remmy Valenzuela habría huido a Guatemala tras violenta agresión a sus familiares

Remmy Valenzuela dio declaraciones a Despierta América acerca de las acusaciones en su contra por parte de su primo y la novia de este, quienes aseguran que él los agredió físicamente.

“Mi vida pública siempre ha sido muy pública y tú lo sabes, siempre he enfrentado a todo el mundo, a otros artistas, a otra gente del género, pero esta vez es un asunto familiar y yo siento que a mi familia siempre la he tenido oculta o siempre la he tenido a un margen y bueno, han pasado cosas, pero no lo que la gente dice, bueno... lo que los medios dicen, no lo que se especula... sí pido ahí un poquito de respeto al público por favor, porque son cosas familiares, hay mucha gente que no sabe que tengo hijos o cómo se llama mi familia”, expresó el cantante.

El cantante de música regional mexicana no quiso ahondar en el tema y tampoco negó lo ocurrido.

“Yo no me esperé tanto tiempo por ocultar nada sino por mi tranquilidad, por la tranquilidad de mi familia, por la tranquilidad de mi gente, o sea, vamos dándole calma a la cosa, a todo el rollo, y entonces aquí estamos, estamos dando la cara y dando el frente a todos, pero sí les pido respeto y lo resolvimos en familia, es la primera vez que se me sale el control de algo familiar, se especulan cosas, no todo es verdad, hay cosas que yo tengo mis dudas también, no fue por ocultarme, fue por ver qué está pasado darle tiempo al tiempo y aquí estamos”, indicó.

Remmy no explicó cómo se resolvió el asunto.

"Yo no me meto con la familia de nadie así sean mis fans, pido el mismo respeto... decidí darle vuelta a la página porque no quiero vivir de eso, no quiero hecharle a mi propia familia porque me voy a ver mal".

La novia de Remmy Valenzuela luego de aclarar que fue atacada por el cantante. (Foto: Despierta América)

Según explicó el medio la demanda contra él fue retirada y él dejó atrás el tema enfocándose en su carrera.

"Le pido una disculpa a mi público por lo que se ha especulado pero todos tenemos errores, todos tenemos una vida y mi vida privada es privada, no quiero más cosas sobre eso", concluyó.

Remmy está grabando en Jalisco temas inéditos que serán parte de su próximo disco.