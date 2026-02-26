Renuncia el fiscal general de Venezuela, señalado de servir a Nicolás Maduro

-

Tarek William Saab estuvo en el cargo de fiscal general del Ministerio Público de Venezuela durante casi 10 años.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció después de casi una década en el cargo desde el cual defensores de derechos humanos le señalaban de impartir justicia de mano dura al servicio del derrocado Nicolás Maduro, informó este miércoles la Asamblea Nacional.

Saab estaba al frente de la fiscalía desde 2017. El abogado dice ser un paladín de los derechos humanos, aunque la oposición le reprocha hacerse la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.

Abogaba por el regreso de Maduro, quien estaba en el poder desde 2013 hasta que fue capturado en una incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero. El izquierdista está preso en Nueva York donde enfrenta un juicio por narcotráfico tras la operación que Saab denunció como ilegal y violatoria del derecho internacional.

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, "mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república", leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.

Comité de postulaciones

Rodríguez mostró a los parlamentarios las misivas que recibió tanto de Saab como de Ruiz "en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la república y como defensor del pueblo", indicó.

Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. "Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación", indicó durante la sesión.

Y acto seguido, la Asamblea Nacional votó por funcionarios encargados para sendos puestos.

Saab fue designado por mayoría calificada como defensor del pueblo encargado, un puesto que ya ocupó antes de estar casi una década a la cabeza del Ministerio Público.

"Es una burla que (...) el responsable de la persecución de la judicialización ahora se pasa para la Defensoría del Pueblo", dijo al término de la sesión el parlamentario opositor Henrique Capriles.

En reemplazo de Saab, el abogado Larry Devoe fue votado como fiscal encargado.

Devoe es representante de Venezuela ante el sistema internacional de derechos humanos. Encabeza el estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia que se encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas en la materia.

Saab estuvo al frente de la fiscalía cuando Maduro gobernaba con mano de hierro. Está sancionado por Estados Unidos desde 2017 entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país.

